Insetti tra alimenti e cibi congelati e scongelati più volte: sanzionati 8 minimarket da 'incubo' a Roma (Di venerdì 20 novembre 2020) Prosegue l'attività di vigilanza nel quartiere "Esquilino" da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Nella giornata di ieri, le pattuglie del I Gruppo "ex Trevi, dirette dal Dott. Maurizio Maggi, con la collaborazione di alcune unità del Commissariato di P.S. di zona, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo nella zona circostante la Stazione Termini ed in particolare lungo i cosiddetti "ballatoi", in via Giovanni Giolitti e nelle vie limitrofe. Le verifiche, oltre che a prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e degrado, sono state finalizzate al controllo del rispetto delle regole sulla sicurezza alimentare e delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. I controlli Dagli accertamenti sono emerse irregolarità in 8 esercizi commerciali, perlopiù minimarket, per un totale di sanzioni dall'ammontare ...

