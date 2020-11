In Gazzetta il decreto per il sostegno alle start-up e PMI innovative (Di venerdì 20 novembre 2020) A seguito della registrazione della Corte dei conti, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo firmato dal Ministro dello Sviluppo economico, Stefano ...decreto (Gazzettaufficiale.it)... Leggi su sviluppoeconomico.gov (Di venerdì 20 novembre 2020) A seguito della registrazione della Corte dei conti, è stato pubblicato inufficiale ilattuativo firmato dal Ministro dello Sviluppo economico, Stefano ...ufficiale.it)...

startzai : RT @MISE_GOV: #incentivi e sostegno alle #startup e #PMI innovative. 200 milioni di euro per gli #investimenti nel capitale destinati dal #… - GiuGhisu : RT @MISE_GOV: #incentivi e sostegno alle #startup e #PMI innovative. 200 milioni di euro per gli #investimenti nel capitale destinati dal #… - francesca_bria : RT @MISE_GOV: #incentivi e sostegno alle #startup e #PMI innovative. 200 milioni di euro per gli #investimenti nel capitale destinati dal #… - MISE_GOV : #incentivi e sostegno alle #startup e #PMI innovative. 200 milioni di euro per gli #investimenti nel capitale desti… - inchubatori : Pubblicato in Gazzetta il Decreto Ristori Bis… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta decreto Startup, pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto per il Fondo da 200 milioni la Repubblica Mantova, sequestrati a due evasori fiscali beni per oltre 3 milioni di euro

Presi di mira dalla Guardia di Finanza due imprenditori in seguito a provvedimenti emessi dal tribunale MANTOVA. Il Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Mantova, all’esi ...

MEF, chiarimenti su tax credit locazione immobili e sconto Irap

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è espresso in materia di modifiche al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso ...

Presi di mira dalla Guardia di Finanza due imprenditori in seguito a provvedimenti emessi dal tribunale MANTOVA. Il Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Mantova, all’esi ...Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è espresso in materia di modifiche al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso ...