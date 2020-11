Giornata infanzia, Lonardo: “Combattere Bullismo e Cyberbullismo” (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Nella Giornata in cui si celebra l’approvazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il mio pensiero va alla necessità sempre più impellente di combattere con fervore Bullismo e CyberBullismo. I tempi moderni si stanno rivelando profondamente impegnativi, in particolar modo da un punto di vista emotivo. Lo sono per i nostri ragazzi, per i genitori, per l’intera Istituzione scolastica, finanche per il mondo sportivo giovanile. La progressiva caduta dei modelli di riferimento, la confusione dei ruoli, la mancata accettazione dell’Autorità e delle Istituzioni, il rifiuto delle regole sono la cartina tornasole, da un lato, di comportamenti sempre più violenti ed aggressivi, che si osservano nelle nuove generazioni, dall’altro, della deriva iperprotettiva presa dal ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Nellain cui si celebra l’approvazione della Convenzione sui diritti dell’e dell’adolescenza, il mio pensiero va alla necessità sempre più impellente di combattere con fervoree Cyber. I tempi moderni si stanno rivelando profondamente impegnativi, in particolar modo da un punto di vista emotivo. Lo sono per i nostri ragazzi, per i genitori, per l’intera Istituzione scolastica, finanche per il mondo sportivo giovanile. La progressiva caduta dei modelli di riferimento, la confusione dei ruoli, la mancata accettazione dell’Autorità e delle Istituzioni, il rifiuto delle regole sono la cartina tornasole, da un lato, di comportamenti sempre più violenti ed aggressivi, che si osservano nelle nuove generazioni, dall’altro, della deriva iperprotettiva presa dal ...

