GF Vip, problema di odori ostili per la De Blanck, gli altri: "Mi veniva da vomitare" (Di venerdì 20 novembre 2020) Nella Casa del Grande Fratello Vip c'è una stanza in cui, a quanto pare, nessuno vuole andare: è la stanza della contessa Patrizia De Blanck che, a detta di alcuni, nonostante le sue nobili origini pare avere abitudini non particolarmente eleganti. Andrea Zelletta e Stefania Orlando hanno parlato a lungo, qualche ora fa, di un problema di "odori strani" che verrebbero dalla stanza della Contessa, e che pare abbiano notato in molti. Durante una conversazione di gruppo è stata Stefania Orlando a parlare del problema: "Nella camera della contessa non sentite? Puzza stasera". Andrea Zelletta a quel punto ha rincarato la dose: "Mamma mia, che canile! Brutta proprio. Puzza di fogne del bagno dove non c'è la ventilazione. Mamma mia, oh. Oggi stavo sul divano lì e mi veniva da vomitare."

