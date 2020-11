Gf Vip | Patrizia De Blanck minaccia Stefania Orlando | “Non finisce qui”

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 20 novembre 2020) Dopo oltre due mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, anche la contessaDeè finita in nomination. La concorrente non l’ha presa affatto bene, discutendo con gli altri inquilini che hanno fatto il suo nome. Dopo essersela presa con Rosalinda, alla quale ha detto “tu per me sei cancellata“, la contessa ha espresso parole dure anche nei confronti di. Non sono stati giorni piacevoli perDe Black. La “contessa del popolo” è finita in nomination per la prima volta dall’inizio del programma e non ha reagito bene. Subito dopo la puntata di lunedì,ha bussato alla camera della nobildonna, confessandole di aver fatto anche lei il suo nome. Inizialmente la concorrente del Grande Fratello Vip, che ha da ...