Gazzetta: l'accordo con i fondi potrebbe far nascere il canale tv sponsorizzato da De Laurentiis

Il canale televisivo della Lega potrebbe essere, secondo la Gazzetta dello Sport, il primo figlio dell'accordo tra la Lega Serie A e i fondi d'investimento approvato ieri dall'Assemblea. Il tutto nasce, sottolinea il quotidiano sportivo, da un'idea portata avanti da De Laurentiis aveva presentato ai suoi colleghi uno studio sulle potenzialità di una scelta del genere, e questo lavoro è agli atti del percorso che si sta costruendo verso la nuova media company. Si era stimata una cifra di ricavi per i club di due miliardi e mezzo, più di un miliardo rispetto alle entrate attuali (ma vanno considerati i costi), con un abbonamento a cifre ridotte (30 euro mensili) per l'utente. È chiaro che adesso c'è molto da lavorare, in primo luogo bisognerà capire se partire subito con quest'idea o ...

