Francesco Totti conferma: “Ho avuto una polmonite bilaterale per infezione da coronavirus”. Il suo messaggio su Instagram (Di venerdì 20 novembre 2020) Francesco Totti ha avuto il coronavirus, ma fino ad oggi nessuno sapeva quali fossero le sue condizioni di salute. Alla notizia della positività, era stato comunicato che l’ex capitano della Roma aveva accusato febbre e una sensazione di debolezza. Oggi invece Totti, in un lungo post su Instagram, racconta la verità sulle sue condizioni: “Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto il Covid e non è stata una passeggiata: febbre che non scendeva, saturazione dell’ossigeno bassa e le forze che se ne andavano”. Poi l’ex calciatore aggiunge: “La diagnosi è stata un colpo al cuore: polmonite bilaterale per infezione da Sars Cov 2! Vista la tempestività della diagnosi sono riuscito a curarmi da casa, 15 lunghi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020)hail coronavirus, ma fino ad oggi nessuno sapeva quali fossero le sue condizioni di salute. Alla notizia della positività, era stato comunicato che l’ex capitano della Roma aveva accusato febbre e una sensazione di debolezza. Oggi invece, in un lungo post su, racconta la verità sulle sue condizioni: “Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che hoil Covid e non è stata una passeggiata: febbre che non scendeva, saturazione dell’ossigeno bassa e le forze che se ne andavano”. Poi l’ex calciatore aggiunge: “La diagnosi è stata un colpo al cuore:perda Sars Cov 2! Vista la tempestività della diagnosi sono riuscito a curarmi da casa, 15 lunghi ...

