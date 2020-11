Due operai morti folgorati: lavoravano nel palazzo comunale di Filogaso (Vibo Valentia) (Di venerdì 20 novembre 2020) Due operai sono morti folgorati mentre stavano effettuando alcuni lavori alle grondaie del palazzo comunale di Filogaso, in provincia di Vibo Valentia. I tentavi di soccorrerli da parte dei medici del 118 sono stati inutili. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche al procuratore di Vibo Valentia, Camillo Falvo, e i carabinieri di Maierato che stanno indagando su quanto accaduto per accertare perché i due lavoratori hanno toccato i cavi elettrici. Tutta la zona è stata immediatamente transennata per tenere a distanza le persone giunte una volta appresa la notizia. Il sindaco Massimo Trimmeliti, che al momento dell’incidente si trovava fuori paese, sta rientrando. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Duesonomentre stavano effettuando alcuni lavori alle grondaie deldi, in provincia di. I tentavi di soccorrerli da parte dei medici del 118 sono stati inutili. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche al procuratore di, Camillo Falvo, e i carabinieri di Maierato che stanno indagando su quanto accaduto per accertare perché i due lavoratori hanno toccato i cavi elettrici. Tutta la zona è stata immediatamente transennata per tenere a distanza le persone giunte una volta appresa la notizia. Il sindaco Massimo Trimmeliti, che al momento dell’incidente si trovava fuori paese, sta rientrando. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

