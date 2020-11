Dramma in Sardegna: lei muore di Covid, il marito va in campagna e si uccide (Di venerdì 20 novembre 2020) Tragedia nel sud della Sardegna, dove una donna di 64 è morta per Coronavirus all'ospedale di Cagliari, il marito, 71 anni, si è suicidato in campagna dopo aver appreso la notizia. L'uomo si è tolto ... Leggi su globalist (Di venerdì 20 novembre 2020) Tragedia nel sud della, dove una donna di 64 è morta per Coronavirus all'ospedale di Cagliari, il, 71 anni, si è suicidato indopo aver appreso la notizia. L'uomo si è tolto ...

Tragedia nel sud della Sardegna, dove una donna di 64 è morta per Coronavirus all’ospedale di Cagliari, il marito, 71 anni, si è suicidato in campagna dopo aver appreso la notizia. L’uomo si è tolto l ...

