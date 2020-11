Doc nelle tue mani replica ultima puntata in tv

LaStampa : “Doc - Nelle tue mani” ha chiuso ieri su Rai1 la sua marcia trionfale: “Con il pubblico è scattata la magia”. - bronzoceleste : @light1ngfires Kripta hai conosciuto quel tipello quindi ti stimolo a guardare doc nelle tue mani - feritaslan89 : RT @AlbertoFuschi: #DOCNelleTueMani chiude con 8,5 milioni di telespettatori e il 30,8% di share #ascoltitv #rai1 - infoitcultura : Doc-Nelle tue mani è il 'caso' televisivo dell'anno. Ecco cosa ha scritto Luca Argentero - MontiFrancy82 : Chiusura con record di ascolti per #DocNelleTueMani : L’ultima puntata del medical drama in onda il giovedì sera su… -

Ultime Notizie dalla rete : Doc nelle

Luca Argentero e Beppe Fiorello nei giorni scorsi sono stati al centro di una simpatica diatriba sui social. L'attore siciliano aveva commentato il successo de Gli orologi del Diavolo, ..."L'eccessiva reiterazione degli scioperi, anche in brevi archi temporali, dimostra come nei servizi pubblici essenziali esso non rappresenti solo uno strumento di liberazione dal bisogno, o di emancip ...