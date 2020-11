“Dobbiamo dirlo al pubblico”. Loretta Goggi, cos'è successo davvero durante la pubblicità: un momento drammatico per la Rai (Di venerdì 20 novembre 2020) Carlo Conti è pronto a tornare in studio per la finale di Tale e Quale Show, che andrà in onda questa sera a partire dalle 21.25 su RaiUno. Loretta Goggi tornerà a capitanare la giuria del programma dopo aver fatto la padrona di casa in maniera eccellente durante l'assenza di Conti. Proprio a lei è toccato il doloroso momento in cui ha dovuto dare la notizia della morte di Stefano D'Orazio in diretta. “durante la pubblicità il vice direttore di RaiUno ci ha detto cos'era successo - ha raccontato in un'intervista al Fatto Quotidiano - e siamo rimasti senza parole: ‘dobbiamo dirlo al pubblico'. Appena il tempo di raccogliere le idee e ho dovuto comunicarlo”. Inoltre la Goggi ha ammesso che le è piaciuto molto condurre una puntata di Tale ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Carlo Conti è pronto a tornare in studio per la finale di Tale e Quale Show, che andrà in onda questa sera a partire dalle 21.25 su RaiUno.tornerà a capitanare la giuria del programma dopo aver fatto la padrona di casa in maniera eccellentel'assenza di Conti. Proprio a lei è toccato il dolorosoin cui ha dovuto dare la notizia della morte di Stefano D'Orazio in diretta. “lail vice direttore di RaiUno ci ha detto cos'era- ha raccontato in un'intervista al Fatto Quotidiano - e siamo rimasti senza parole: ‘dobbiamoal pubblico'. Appena il tempo di raccogliere le idee e ho dovuto comunicarlo”. Inoltre laha ammesso che le è piaciuto molto condurre una puntata di Tale ...

lucia_pal : @giuliaselvaggi2 @NicolaMorra63 Ma i processi di Morra sono veloci e definitivi, dobbiamo dirlo. ?????? - iris_versari : @Moonlightshad1 @DavideRicci0675 Non potevi dirlo meglio. Noi ci chiamiamo fuori ma in realtà dobbiamo considerarci… - MissBadMKarma : RT @jadeofarc12: Care Little Mix, Cosa dobbiamo fare per avere il film di LM5 anche in Italia? Vendere il culo? Perché per voi questo ed al… - jadeofarc12 : Care Little Mix, Cosa dobbiamo fare per avere il film di LM5 anche in Italia? Vendere il culo? Perché per voi quest… - eroHORANVS93 : ora guardo il finale di #Doc per distrarmi, spero di non piangere, ma dobbiamo dirlo: IL RISCHIO C'È -

Ultime Notizie dalla rete : “Dobbiamo dirlo Salvatore Veca: «Un mondo di padri è detestabile e miope» Sette del Corriere della Sera