Dai tamponi sospesi all’assistenza gratuita per chi è in isolamento: scende in campo il cuore di Napoli (Di venerdì 20 novembre 2020) Si moltiplicano a Napoli le iniziative di solidarietà per aiutare le persone maggiormente in difficoltà a causa della pandemia da Covid-19. Dopo il tampone solidale e il tampone sospeso promossi dall’associazione “Sanità, diritti in salute” e dalla Fondazione Comunità di San Gennaro Onlus nel Rione Sanità, partirà domani a Napoli Est il progetto di tampone solidale completamente gratuito per le famiglie in difficoltà. Il progetto nasce da una collaborazione tra la Fondazione Famiglia di Maria, la Farmacia Centrale Ciamillo e Fast (Farmacisti attivi sul territorio). Da domani, sabato 21 novembre, e ogni sabato, sarà attivo il progetto “O teng e to dong”, lo slogan è: “Se stai a problemi vieni in Fondazione per un tampone gratis. Se puoi aiutare, regala un tampone a chi non può”. Anna Riccardi, presidente della Fondazione Famiglia di Maria, spiega che ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 20 novembre 2020) Si moltiplicano ale iniziative di solidarietà per aiutare le persone maggiormente in difficoltà a causa della pandemia da Covid-19. Dopo il tampone solidale e il tampone sospeso promossi dall’associazione “Sanità, diritti in salute” e dalla Fondazione Comunità di San Gennaro Onlus nel Rione Sanità, partirà domani aEst il progetto di tampone solidale completamente gratuito per le famiglie in difficoltà. Il progetto nasce da una collaborazione tra la Fondazione Famiglia di Maria, la Farmacia Centrale Ciamillo e Fast (Farmacisti attivi sul territorio). Da domani, sabato 21 novembre, e ogni sabato, sarà attivo il progetto “O teng e to dong”, lo slogan è: “Se stai a problemi vieni in Fondazione per un tampone gratis. Se puoi aiutare, regala un tampone a chi non può”. Anna Riccardi, presidente della Fondazione Famiglia di Maria, spiega che ...

RegioneER : #Coronavirus. In #EmiliaRomagna #tamponi rapidi anche dai medici di base e dai pediatri. Siglato oggi in Regione l'… - fattoquotidiano : Tamponi su tamponi, migliaia di euro spesi dai club, rigidi protocolli per salvare la stagione. Per poi scoprire ch… - LaSiritide : #Covid19 #Basilicata 20/11/2020 - Covid Basilicata:in aumento i ricoveri, dai tamponi processati ieri 232 positivi - sportli26181512 : L'ex Nalini a CM: 'Crotone-Lazio la mia miglior partita, Lazzari un top player. Rivincita con Lotito, mi voleva ma.… - Brapo63 : @fattoquotidiano Il ballo dell'alligalli... ma dai... tamponi rapidi per tutti... -

Ultime Notizie dalla rete : Dai tamponi Da Torino a Linate, gli aeroporti vuoti si trasformano in drive in per tamponi Il Sole 24 ORE Amelia, nuova postazione per il tampone in auto: «Eseguiti cento test al giorno»

Nuova sede per la postazione tamponi rinofaringei in modalità drive through del comprensorio amerino. Da giovedì mattina, infatti, la postazione dell’Azienda Usl Umbria 2 dove si eseguono i test senza ...

L'ex Nalini a CM: 'Crotone-Lazio la mia miglior partita, Lazzari un top player. Rivincita con Lotito, mi voleva ma...'

Tra una polemica e l’altra causata dai tamponi, la Lazio continua a lavorare sul campo. Inzaghi sa come tenere sull’attenti i suoi calciatori, a maggior ragione in vista del prossimo impegno ufficiale ...

Nuova sede per la postazione tamponi rinofaringei in modalità drive through del comprensorio amerino. Da giovedì mattina, infatti, la postazione dell’Azienda Usl Umbria 2 dove si eseguono i test senza ...Tra una polemica e l’altra causata dai tamponi, la Lazio continua a lavorare sul campo. Inzaghi sa come tenere sull’attenti i suoi calciatori, a maggior ragione in vista del prossimo impegno ufficiale ...