Covid, il Cts: 'Sarà un Natale anomalo. Prima di visitare gli anziani fate un tampone rapido' (Di venerdì 20 novembre 2020) Sarà un Natale anomalo, con meno baci e abbracci possibili e tanta prudenza, per non permettere al coronavirus di continuare a girare nella popolazione. E per tutelare gli anziani, la fascia più ... Leggi su leggo (Di venerdì 20 novembre 2020)un, con meno baci e abbracci possibili e tanta prudenza, per non permettere al coronavirus di continuare a girare nella popolazione. E per tutelare gli, la fascia più ...

reportrai3 : #Report alle 21.20 su @RaiTre ? Le geopolitica e la distribuzione del vaccino anti Covid-19 ? Il vaccino italiano ?… - petergomezblog : Covid: discoteche Sardegna, spunta parere negativo del Cts regionale. Ma pur di aprirle la regione non lo diceva - marcocappato : 'Gli scienziati del CTS inseriscono in cima alle priorità (...) un criterio di raccolta uniforme dei dati, per aver… - Antonio69187951 : Siamo proprio i più - leggoit : Covid, il Cts: «Sarà un Natale anomalo. Prima di visitare gli anziani fate un tampone rapido» -