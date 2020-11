Covid Campania, risale la curva dei contagi: 4.226 positivi su 27.649 tamponi, 25 morti (Di venerdì 20 novembre 2020) Coronavirus in Campania, il bollettino trasmesso dall'Unità di crisi: 4.226 positivi su 27.649 tamponi, 3.633 asintomatici e 593 sintomatici; il totale dei positivi sale a 129.502 su... Leggi su ilmattino (Di venerdì 20 novembre 2020) Coronavirus in, il bollettino trasmesso dall'Unità di crisi: 4.226su 27.649, 3.633 asintomatici e 593 sintomatici; il totale deisale a 129.502 su...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Covid: il garante detenuti della Campania: "Bonafede non minimizzi"

Covid, ancora alti i dati in Italia: 37.242 nuovi casi e 699 morti su 238.077 tamponi

Sono 37.242 i casi di covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, circa mille piu’ di ieri. L’incremento delle vittime e’ invece di 699 in un giorno, in aumento rispetto a ieri su 238.077 tamponi ...

