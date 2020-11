Covid, Brusaferro: “Il rischio resta alto ma la saturazione degli ospedali è più lontana” (Di venerdì 20 novembre 2020) Il presidente dell'Istituto superiore di sanità mette in guardia: «Non cantiamo vittoria e continuiamo a rispettare le misure». Locatelli: «Non replichiamo gli errori dell’estate, ci vogliono restrizioni più forti» Leggi su lastampa (Di venerdì 20 novembre 2020) Il presidente dell'Istituto superiore di sanità mette in guardia: «Non cantiamo vittoria e continuiamo a rispettare le misure». Locatelli: «Non replichiamo gli errori dell’estate, ci vogliono restrizioni più forti»

