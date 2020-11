Coronavirus, studio del Cnr sull’aria: contagio possibile solo in presenza di assembramenti (Di venerdì 20 novembre 2020) La probabilità del contagio da Coronavirus nell’aria (il cosiddetto “airborne”) e’ bassa, a eccezione delle zone di assembramento. Lo afferma uno studio multidisciplinare, condotto dall’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Cnr (Isac) di Lecce, dall’Universita’ Ca’ Foscari Venezia, dall’Istituto di scienze polari del Cnr (Isp) di Venezia e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata (Izspb), avviato con il progetto “AIR-CoV” e pubblicato sulla rivista scientifica Environment International. La rapida diffusione del Covid-19, e il suo generare focolai differenti in diverse regioni dello stesso Paese, hanno sollevato interrogativi sui meccanismi di trasmissione del virus e sul ruolo della trasmissione “airborne” attraverso le goccioline respiratorie, mentre e’ ampiamente accettata la ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 20 novembre 2020) La probabilità deldanell’aria (il cosiddetto “airborne”) e’ bassa, a eccezione delle zone di assembramento. Lo afferma unomultidisciplinare, condotto dall’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Cnr (Isac) di Lecce, dall’Universita’ Ca’ Foscari Venezia, dall’Istituto di scienze polari del Cnr (Isp) di Venezia e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata (Izspb), avviato con il progetto “AIR-CoV” e pubblicato sulla rivista scientifica Environment International. La rapida diffusione del Covid-19, e il suo generare focolai differenti in diverse regioni dello stesso Paese, hanno sollevato interrogativi sui meccanismi di trasmissione del virus e sul ruolo della trasmissione “airborne” attraverso le goccioline respiratorie, mentre e’ ampiamente accettata la ...

