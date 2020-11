«Cipollini | resistiamo!» | la Lombardia arruola per uno spot sul Coronavirus lo «scettico» Massimo Boldi – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 20 novembre 2020) La Regionehato, il re delle commedie di Natale, nell’ambito della sua campagna sul. Una scelta singolare se si pensa che solo il 6 settembre scorsosi diceva «» sul virus, un’uscita che aveva fatto parecchio discutere. L’iniziativa a cui l’attore ha prestato la sua immagine è volta a stanziare 167 milioni di euro per dare un sostegno economico alle categorie lavorative colpite dall’emergenza che non rientrano nei decreti Ristori varati dal governo. Nell’attore lombardo parla di panettoni con l’uvetta e si mette le dita nel naso. Poi cita una scena del film Eccezzziunale veramente, pronunciando la celebre frase: «Lo so, lo so, non lo sapessi, ma lo so». L’iniziativa del Pirellone ...