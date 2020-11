Canzoni d’amore nascoste, nuovo album Fabrizio Moro: autentico e romantico (Di venerdì 20 novembre 2020) Canzoni d’amore nascoste è il nuovo album di Fabrizio Moro: il cantautore si mostra autentico, romantico, malinconico e consapevole dei propri errori. autentico, romantico, dolce, intenso, struggente: è questo il Fabrizio Moro di Canzoni d’amore nascoste che, in undici brani di cui 9 ricantati con nuovi arrangiamenti e due inediti ripercorre la sua carriera iniziata L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 20 novembre 2020)è ildi: il cantautore si mostra, malinconico e consapevole dei propri errori., dolce, intenso, struggente: è questo ildiche, in undici brani di cui 9 ricantati con nuovi arrangiamenti e due inediti ripercorre la sua carriera iniziata L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

SkyTG24 : Le “Canzoni d’amore nascoste” di Fabrizio Moro - huffleur : stasera la causa è canzoni d'amore nascoste @ fabrizio grazie mille ne avevo proprio bisogno - lapacechenonho_ : RT @VoidjKlaus: Io dico solo: @AndreaVigentini che canta Oltre tutto l’amore che c’è in apertura del Canzoni d’amore nascoste tour di Fabri… - ester_mercuri : RT @VoidjKlaus: Io dico solo: @AndreaVigentini che canta Oltre tutto l’amore che c’è in apertura del Canzoni d’amore nascoste tour di Fabri… - BlueBandit_16 : RT @VoidjKlaus: Io dico solo: @AndreaVigentini che canta Oltre tutto l’amore che c’è in apertura del Canzoni d’amore nascoste tour di Fabri… -

Ultime Notizie dalla rete : Canzoni d’amore Fabio Concato: «Felice di ricevere l’Ambrogino con Fedez. Un duetto? Non direi di no» Corriere della Sera