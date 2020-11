Busto Arsizio-Novara, Serie A1 Femminile 2020/2021: data, orario, diretta tv e streaming (Di venerdì 20 novembre 2020) La Unet E-Work Busto Arsizio ospita la Igor Gorgonzola Novara: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming il match valido per la tredicesima giornata di andata della Serie A1 Femminile 2020/2021. Le azzurre di Lavarini vogliono consolidare il secondo posto in classifica, mentre le Farfalle vanno a caccia di punti importanti per risalire la classifica. L’appuntamento è per sabato 21 novembre alle ore 20:30. La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD, oltre che in streaming su RaiPlay. Inoltre, Sportface.it vi offrirà una diretta testuale aggiornata minuto per minuto per non perdersi davvero ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) La Unet E-Workospita la Igor Gorgonzola: eccoe come vedere intv eil match valido per la tredicesima giornata di andellaA1. Le azzurre di Lavarini vogliono consolidare il secondo posto in classifica, mentre le Farfalle vanno a caccia di punti importanti per risalire la classifica. L’appuntamento è per sabato 21 novembre alle ore 20:30. La partita sarà visibile intv in chiaro su Rai Sport + HD, oltre che insu RaiPlay. Inoltre, Sportface.it vi offrirà unatestuale aggiornata minuto per minuto per non perdersi davvero ...

