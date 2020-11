Bayern Monaco, Flick: «Futuro Boateng? Sa come la penso» (Di venerdì 20 novembre 2020) Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato del Futuro di Boateng. Il difensore tedesco non rinnoverà il contratto con il club bavarese Hans-Dieter Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato del Futuro di Jerome Boateng. Il difensore tedesco non rinnoverà il contratto con il club bavarese. «Per me è importante avere una buona comunicazione con i giocatori e il club. Non ho controllo su nient’altro. Jerome sa come la vedo e come la penso. È importante per me. Ha mostrato prestazioni eccezionali e ha centrato la tripletta Champions-Bundesliga-Coppa per la seconda volta. Quindi poco c’è da dire sulle sue qualità». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 novembre 2020), allenatore del, ha parlato deldi. Il difensore tedesco non rinnoverà il contratto con il club bavarese Hans-Dieter, allenatore del, ha parlato deldi Jerome. Il difensore tedesco non rinnoverà il contratto con il club bavarese. «Per me è importante avere una buona comunicazione con i giocatori e il club. Non ho controllo su nient’altro. Jerome sala vedo ela. È importante per me. Ha mostrato prestazioni eccezionali e ha centrato la tripletta Champions-Bundesliga-Coppa per la seconda volta. Quindi poco c’è da dire sulle sue qualità». Leggi su Calcionews24.com

