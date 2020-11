Bambino di tre anni dimenticato sullo scuolabus a Roma: passa 4 ore da solo nel deposito (Di venerdì 20 novembre 2020) Un Bambino di tre anni è rimasto per circa 4 ore all’interno dello scuolabus con cui ogni giorno viene portato all’asilo, dopo essere stato dimenticato a bordo. Il mezzo era parcheggiato in un deposito nel Comune di Fonte Nuova. Quando è stato scoperto l’accaduto, i genitori sono stati informati dalla ditta di trasporti. A riportare la notizia è Repubblica. Il Bambino era salito sullo scuolabus nella frazione di Santa Lucia, diretto all’asilo di via Campania, dove però non è sceso. È stato trovato terrorizzato e con i pantaloni bagnati per lo spavento, è ora assistito da una psicologa. La vicenda è successa lo scorso 10 novembre e su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri della stazione di Mentana, che hanno raccolto la denuncia dei genitori e ... Leggi su tpi (Di venerdì 20 novembre 2020) Undi treè rimasto per circa 4 ore all’interno dellocon cui ogni giorno viene portato all’asilo, dopo essere statoa bordo. Il mezzo era parcheggiato in unnel Comune di Fonte Nuova. Quando è stato scoperto l’accaduto, i genitori sono stati informati dalla ditta di trasporti. A riportare la notizia è Repubblica. Ilera salitonella frazione di Santa Lucia, diretto all’asilo di via Campania, dove però non è sceso. È stato trovato terrorizzato e con i pantaloni bagnati per lo spavento, è ora assistito da una psicologa. La vicenda è successa lo scorso 10 novembre e su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri della stazione di Mentana, che hanno raccolto la denuncia dei genitori e ...

