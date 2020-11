Atp Finals | Tsitsipas | “Deluso dal terzo set Nel 2020 ho capito l’importanza del pubblico”

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 novembre 2020) “Penso di aver giocato bene nel secondo set, ma sono molto deluso per quanto fatto nel“. Stefanosanalizza con amarezza la sconfitta contro Rafael Nadal, che gli vale l’eliminazione dalle Nitto Atpdi Londra. Alla O2 Arena il greco viene sconfitto in tre set con il punteggio di 6-4 4-6 6-2. “Ho avuto troppa fretta – afferma il classe 1998 -. Ero eccessivamente aggressivo e ho commesso molti errori gratuiti. Avrei dovuto essere più intelligente in campo e avere più pazienza. Il servizio non mi ha accompagnato, e anche se ho avuto un buon atteggiamento, non sono riuscito a giocare bene nelset”.traccia poi un bilancio del: “E’ stato un anno triste per tutto quello che è successo nel mondo. Ho...