Assegno unico e riforma Irpef, come cambierà il fisco? (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – La riforma fiscale andrà avanti con l'Assegno unico dal 1 luglio 2021 e poi con la revisione delle aliquote Irpef. Lo ha confermato il Ministro dell'economia, Roberto Gualtieri, nel corso di un webinar promosso da Base Riformista. La riforma, ha detto, partirà "già il 1 luglio con l'Assegno unico per i figli, un'iniziativa storica di grande rilievo per sostenere le famiglie e superare le sperequazioni del sistema attuale, che penalizza fortemente gli incapienti e gli autonomi, e che può sostituire il sistema attuale di detrazioni e assegni". Poi sull'Irpef "abbiamo predisposto una riflessione approfondita" ma "siamo in una fase in cui ci concentriamo sull'emergenza, sulla legge di bilancio e sul Recovery plan. Ma poi potremo anche a ...

