Alto Adige, tutti in coda per lo screening di massa: già 83mila tamponi (1,5% positivi). L'Austria vuole imitare e manda gli osservatori (Di venerdì 20 novembre 2020) Tante code, qualche polemica per le attese e i ritardi nella comunicazione degli esiti, ma anche l'interesse della stampa di tutto il mondo per un'operazione che potrebbe fare scuola, tanto che la vicina Austria ha deciso di inviare gli osservatori. La prima giornata di screening di massa in Alto Adige è in ogni caso un successo: in otto ore quasi 83mila persone si sono sottoposte al tampone rapido. L'1,5% (1.256) è risultato positivo e quindi dovrà ora restare per dieci giorni in quarantena. L'obiettivo dei 350mila test entro domenica, ovvero il 70% della popolazione (sono stati esclusi i bambini sotto i 5 anni, chi viene testato regolarmente e chi è appena guarito dal Covid) sembra al momento raggiungibile. Già all'alba, alle 7, i primi cittadini si sono messi in ...

