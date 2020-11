Zone rosse | Boccia | «Altre regioni a rischio stretta Il Natale? Dibattito lunare»

AnnalisaChirico : I Dpcm del premier Conte sono spesso confusionari e lasciano gli italiani con molti dubbi, ora dal sito del Governo… - fattoquotidiano : Zone rosse, le giravolte delle Regioni: prima le accuse di “dirigismo” al governo, poi la richiesta di “misure nazi… - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza firma ordinanze: Campania e Toscana 'zone rosse' #campania - LucyDiGi : @maxmara Scusate ma avete intenzione di consegnare gli ordini online? nelle zone rosse riusciamo a comprare solo on… - PalermoToday : 'Altre zone rosse? Presto la decisione': le regioni a rischio -

Ultime Notizie dalla rete : Zone rosse

Precisiamo, infatti, come lo stess Dpcm del 3 novembre preveda la riapertura degli istituti nelle zone rosse, per le scuole d’infanzia, elementari e le prime medie. Come ha operato la giunta De Luca?Due aziende e la loro capacità di resilienza. Le conseguenze provocate dal virus su un settore molto penalizzato (ristorazione alta gamma e in ambito ospedaliero e autostradale) ...