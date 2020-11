Violenza sulle donne, il 25 novembre da Carrefour cassieri e volantini per il 1522 (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA – L’acquisto di un ciclamino per finanziare spazi dedicati alle donne che vivono condizioni di disagio. Il cassiere con la fascetta del 1522 al braccio, la cassiera che posta la sua foto Fb con un frase che ricorda il fenomeno della violenza contro le donne. E’ la scelta di sensibilizzazione promossa da Carrefour, in vista della giornata dedicata al contrasto della violenza di genere, il 25 novembre, e presentata oggi pomeriggio alla Camera dei deputati da Rossana Pastore, direttrice Comunicazione Esterna, insieme alle associazioni partner WeWorld onlus e a Differenza Donna, con la ministra Elena Bonetti, che attraverso il Dipartimento Pari opportunita’ promuove la campagna “Libera puoi”. Leggi su dire (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA – L’acquisto di un ciclamino per finanziare spazi dedicati alle donne che vivono condizioni di disagio. Il cassiere con la fascetta del 1522 al braccio, la cassiera che posta la sua foto Fb con un frase che ricorda il fenomeno della violenza contro le donne. E’ la scelta di sensibilizzazione promossa da Carrefour, in vista della giornata dedicata al contrasto della violenza di genere, il 25 novembre, e presentata oggi pomeriggio alla Camera dei deputati da Rossana Pastore, direttrice Comunicazione Esterna, insieme alle associazioni partner WeWorld onlus e a Differenza Donna, con la ministra Elena Bonetti, che attraverso il Dipartimento Pari opportunita’ promuove la campagna “Libera puoi”.

