Università, 6,4 milioni dal ministero per i cantieri di Sant'Agostino e Dalmine (Di giovedì 19 novembre 2020) La cifra assegnata dal Miur all'Università degli studi di Bergamo con il Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche. Il rettore: «Un risultato straordinario».

