Traffico Roma del 19-11-2020 ore 17 | 00

(Di giovedì 19 novembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane per i lavori in via Nomentana in zona Colleverde oltre ai disagi per ildeviato alla linea bus 337 nella zona di Ponte Milvio ha ripreso il normale percorso la linea bus 188 terminati i lavori in via Volturno per Collini busto e che vi transitano ora passano regolarmente a Ostia invece deviata la linea 058 per lavori in via Casana è dalle 21 per i lavori in programma sulla viale Somalia alcune linee bus della zona cambieranno corsi ma per dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it In collaborazione con ...