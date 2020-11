The Crown trema (Di giovedì 19 novembre 2020) The Crown 4 - Emma Corrin La quarta stagione di The Crown, disponibile su Netflix, rappresenta il momento della verità per un racconto che si fonda su fatti e personaggi reali, in tutti i sensi: il pubblico, che dal 2016 segue la narrazione, si ritrova adesso immerso in eventi più recenti, che ha già vissuto attraverso le pagine dei rotocalchi, perchè non solo hanno fatto la storia della Corona Inglese ma ancora oggi alimentano gossip e pettegolezzi. Una storia già vista, dunque, in cui la serie è pronta a scavare. I nuovi dieci episodi, prodotti dalla Left Bank Pictures e dalla Sony Pictures Television per Netflix, coprono l’arco temporale che va dal 1977 al 1990, quelli che segnarono l’arrivo di Diana Spencer nella vita del principe Carlo. L’inizio di un’era, che avrebbe avvicinato la monarchia al popolo come mai prima d’allora, ma che avrebbe ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 19 novembre 2020) The4 - Emma Corrin La quarta stagione di The, disponibile su Netflix, rappresenta il momento della verità per un racconto che si fonda su fatti e personaggi reali, in tutti i sensi: il pubblico, che dal 2016 segue la narrazione, si ritrova adesso immerso in eventi più recenti, che ha già vissuto attraverso le pagine dei rotocalchi, perchè non solo hanno fatto la storia della Corona Inglese ma ancora oggi alimentano gossip e pettegolezzi. Una storia già vista, dunque, in cui la serie è pronta a scavare. I nuovi dieci episodi, prodotti dalla Left Bank Pictures e dalla Sony Pictures Television per Netflix, coprono l’arco temporale che va dal 1977 al 1990, quelli che segnarono l’arrivo di Diana Spencer nella vita del principe Carlo. L’inizio di un’era, che avrebbe avvicinato la monarchia al popolo come mai prima d’allora, ma che avrebbe ...

