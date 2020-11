Serie A, la Lega dice sì ai Fondi: in arrivo 1,7 miliardi. I dettagli (Di giovedì 19 novembre 2020) La Lega Serie A ha deciso all’unanimità di approvare l’ingresso dei Fondi privati: in arrivo 1,7 miliardi. Ecco i dettagli Finalmente ci siamo. La Lega Serie A fa un salto nel futuro e dice sì all’ingresso dei Fondi privati. I 20 presidenti, riuniti dalle 13 in un hotel romano, hanno accettato con voto unanime l’offerta del consorzio di Fondi di investimento CVC-Advent-Fsi, che entra così con il 10 per cento nella media company creata per gestire e commercializzare i diritti televisivi. Come riporta la Gazzetta dello Sport, in arrivo 1,7 miliardi di euro, che sono ossigeno pure per il mondo del calcio italiano, soprattutto in questo periodo di crisi, aggravata dalle ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) LaA ha deciso all’unanimità di approvare l’ingresso deiprivati: in1,7. Ecco iFinalmente ci siamo. LaA fa un salto nel futuro esì all’ingresso deiprivati. I 20 presidenti, riuniti dalle 13 in un hotel romano, hanno accettato con voto unanime l’offerta del consorzio didi investimento CVC-Advent-Fsi, che entra così con il 10 per cento nella media company creata per gestire e commercializzare i diritti televisivi. Come riporta la Gazzetta dello Sport, in1,7di euro, che sono ossigeno pure per il mondo del calcio italiano, soprattutto in questo periodo di crisi, aggravata dalle ...

