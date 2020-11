Se Capezzone ti ha bloccato su Twitter, puoi sempre seguire il suo account su Parler (Di giovedì 19 novembre 2020) Su Twitter, molto spesso, l’hashtag #Capezzone si trova tra le tendenze. Accade soprattutto in seguito ai suoi interventi televisivi, come opinionista sulle reti Mediaset principalmente. Tuttavia, andare a spulciare il suo profilo è molto complesso, dal momento che l’ex politico de La Rosa del Pugno – poi di Forza Italia, poi del Popolo della Libertà, poi di Direzione Italia – ha la tendenza a bloccare gli utenti dei social che non la pensano come lui, creandosi così la famosa “bolla” social di consenso. Tuttavia, da oggi è possibile monitorare l’attività social di Capezzone su Parler. Il nuovo social network sovranista, infatti, è già bolla per definizione: chi vi ha accesso è interessato a un determinato tipo di contenuto, dichiara una ben precisa posizione politica e, di conseguenza, troverà attività di ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 19 novembre 2020) Su, molto spesso, l’hashtag #si trova tra le tendenze. Accade soprattutto in seguito ai suoi interventi televisivi, come opinionista sulle reti Mediaset principalmente. Tuttavia, andare a spulciare il suo profilo è molto complesso, dal momento che l’ex politico de La Rosa del Pugno – poi di Forza Italia, poi del Popolo della Libertà, poi di Direzione Italia – ha la tendenza a bloccare gli utenti dei social che non la pensano come lui, creandosi così la famosa “bolla” social di consenso. Tuttavia, da oggi è possibile monitorare l’attività social disu. Il nuovo social network sovranista, infatti, è già bolla per definizione: chi vi ha accesso è interessato a un determinato tipo di contenuto, dichiara una ben precisa posizione politica e, di conseguenza, troverà attività di ...

