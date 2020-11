Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – Si confermano negativi gli indici die degli altri principali listini europei, con le notizie sugli sviluppi positivi sui vaccini sperimentali anti Covid che vengono offuscate dal continuo aumento dei contagi in Europa e USA. Sul mercato valutario, poco mosso l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,183. Lieve calo dell’oro, che scende a 1.863,6 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,72% e continua a trattare a 41,52 dollari per barile. Sale lo spread, attestandosi a +120 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,62%. Tra gli indici di Eurolandia seduta negativa per Francoforte, che mostra una perdita dello 0,90%, sotto pressione Londra, che accusa un calo dello 0,89%.Parigi, con un netto ...