Olimpiadi 2026 Milano-Cortina, Spadafora: “Entusiasmante pensare a questi giochi in un mondo diverso” (Di giovedì 19 novembre 2020) “Mi aspetto molto e abbiamo fatto tanto perché si realizzi questo percorso. Durante la pandemia abbiamo approvato la legge olimpica per dare vita alla Fondazione Milano-Cortina 2026. Lo abbiamo fatto in un momento drammatico, ma si trattava anche di una grande opportunità per le due Regioni più colpite, Lombardia e Veneto, e per noi e’ stato un grande segnale“. Lo ha evidenziato il ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, nel corso della firma del Protocollo d’Intesa Rai – Fondazione Milano Cortina 2026. “E’ importantissima la creazione di una serie di eventi per tutti gli italiani da qui al 2026. Eventi che dal 2021 saranno l’occasione per portare il marchio delle Olimpiadi su tutto il territorio ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020) “Mi aspetto molto e abbiamo fatto tanto perché si realizzi questo percorso. Durante la pandemia abbiamo approvato la legge olimpica per dare vita alla Fondazione. Lo abbiamo fatto in un momento drammatico, ma si trattava anche di una grande opportunità per le due Regioni più colpite, Lombardia e Veneto, e per noi e’ stato un grande segnale“. Lo ha evidenziato il ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo, nel corso della firma del Protocollo d’Intesa Rai – Fondazione. “E’ importantissima la creazione di una serie di eventi per tutti gli italiani da qui al. Eventi che dal 2021 saranno l’occasione per portare il marchio dellesu tutto il territorio ...

RobRe62 : RT @milanocortina26: #Rai + #MilanoCortina2026. @VincenzoNovari: 'I Giochi 2026 sono un viaggio che inizierà sulle reti tv pubbliche nella… - Ilblogdiandy : RT @milanocortina26: #Rai + #MilanoCortina2026. @VincenzoNovari: 'I Giochi 2026 sono un viaggio che inizierà sulle reti tv pubbliche nella… - milanocortina26 : #Rai + #MilanoCortina2026. @VincenzoNovari: 'I Giochi 2026 sono un viaggio che inizierà sulle reti tv pubbliche nel… - generalcasa : Investire in Milano, il convegno in streaming del Sole24 Ore: Le sfide del post-Covid e l’appuntamento con le Olimp… - amcaserodano : Investire in Milano, il convegno in streaming del Sole24 Ore: Le sfide del post-Covid e l’appuntamento con le Olimp… -