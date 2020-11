Napoli | uomo salvato dal 118 nel giorno del suo compleanno

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Allertata per lipotimia la postazione aeroporto del 118 disalva unneldel suo 49esimo. E’ successo nella giornata di ieri quando i sanitari hanno trovato il paziente seduto a terra afasico che compiva gesti ossessivi compulsivi. Il medico di postazione, Alessandra Tedesco, subito sospetta così un’emorragia Cerebrale. Appena posizionato in ambulanza il paziente peggiora e va in arresto. Mentre l’autista, Silvestro Giannantonio vola letteralmente all’ospedale Cardarelli dil’infermiere Giancarlo de Vita ed il medico, come spiegano dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, iniziano il protocollo di cura. All’arrivo al nosocomio l’è vivo. Ha un’emorragia cerebrale ma resta fuori pericolo ...