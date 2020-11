MotoGP Portogallo | Crutchlow | “Non ho rimpianti per la mia carriera”

(Di giovedì 19 novembre 2020) “Ho gareggiato contro i nomi più importanti di questo sport. Mi sento bene, felice e soddisfatto di correre su un circuito così bello; qui vinsi il titolo Supersport quindi la pista la conosco. E’ bello sapere che la mia ultima gara sarà qui. Non hoperché credo che tutto ciò che ho fatto mi ha reso quello che sono. Non rimpiango neanche nulla di ciò che ho detto perché sono sempre stato sincero. Siamo fortunati a gareggiare in questa era; i piloti sono sempre più bravi ed è stato bello farne parte”. Queste le parole di Cal, pilota del team LCR che a Portimao correrà la sua ultima gara nella classe regina del motomondiale, nella conferenza del GP del. “Ho lavorato con grandi team, ho gareggiato con le migliori moto del mondo e sono andato al di là delle mie stesse aspettative. Non ho mai lasciato un box ...

Queste le parole di Cal Crutchlow, pilota del team LCR che a Portimao correrà la sua ultima gara nella classe regina del motomondiale, nella conferenza del GP del Portogallo. “Ho lavorato con grandi ...“Voglio concludere in modo positivo e con un bel risultato. Siamo ancora in lotta per una buona posizione in campionato; tutto può accadere e sono felice di godermi la mia ultima gara in Ducati. Rimpi ...