MotoGP, Joan Mir: “Vogliamo chiudere in bellezza con il titolo costruttori, sarebbe una grande impresa” (Di giovedì 19 novembre 2020) Joan Mir è pronto a festeggiare nel migliore dei modi il suo titolo, conquistato domenica scorsa a Valencia, nel fine settimana del Gran Premio del Portogallo, ultimo atto del Mondiale MotoGP 2020. Sullo splendido circuito di Portimao il pilota spagnolo è chiamato all’ultima fatica della sua stagione, con la consapevolezza di avere già ampiamente fatto il suo. Ma, come spiega, a livello di team ci sono ancora diversi discorsi aperti. Il portacolori della Suzuki racconta nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del Gran Premio del Portogallo, come si è sviluppata la sua prima settimana da campione del mondo. “Abbiamo festeggiato in famiglia dopo la gara, siamo andati a cena fuori, ma non è che abbiamo fatto cose particolari, anche perchè si corre anche nel corso di questo weekend. A parte tutto sono stati giorni ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020)Mir è pronto a festeggiare nel migliore dei modi il suo, conquistato domenica scorsa a Valencia, nel fine settimana del Gran Premio del Portogallo, ultimo atto del Mondiale2020. Sullo splendido circuito di Portimao il pilota spagnolo è chiamato all’ultima fatica della sua stagione, con la consapevolezza di avere già ampiamente fatto il suo. Ma, come spiega, a livello di team ci sono ancora diversi discorsi aperti. Il portacolori della Suzuki racconta nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del Gran Premio del Portogallo, come si è sviluppata la sua prima settimana da campione del mondo. “Abbiamo festeggiato in famiglia dopo la gara, siamo andati a cena fuori, ma non è che abbiamo fatto cose particolari, anche perchè si corre anche nel corso di questo weekend. A parte tutto sono stati giorni ...

OA_Sport : #MotoGP, Joan #Mir: “Vogliamo chiudere in bellezza con il titolo costruttori, sarebbe una grande impresa” - gponedotcom : Bagnaia: 'Nel 2021, da ufficiale Ducati, non potrò essere incostante'': 'Non dovrò battere solo Mir e Quartararo, c… - Motorsport_IT : #MotoGP | Anche se Joan Mir è stato proclamato campione del mondo della MotoGP per il 2020, ci sono ancora diverse… - biagio4658 : Anche se in ritardo ci tengo a fare i complimenti a Joan Mir per la vittoria del Mondiale 2020, complimenti davvero… - infoitsport : MotoGP, Joan Mir tra i quattro piloti più pagati -