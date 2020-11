Moto2, GP Portogallo 2020: ultima sfida tra Bastianini e Lowes per il titolo, Marini e Bezzecchi sperano ancora nel ribaltone (Di giovedì 19 novembre 2020) Ormai ci siamo, dopo 14 round spalmati su più di otto mesi è arrivato il momento della resa dei conti finale in Moto2 per decidere chi sarà il Campione del Mondo 2020. L’ultimo atto del campionato si svolgerà sulla pista inedita (per il Motomondiale) di Portimao e sarà valido per la quindicesima edizione del Gran Premio del Portogallo. Enea Bastianini si presenta in Algarve da leader della classifica generale con un buon vantaggio di 14 punti sul britannico Sam Lowes, 18 su Luca Marini e 23 su Marco Bezzecchi. Questi quattro piloti sono ancora aritmeticamente tutti in lizza per il titolo (clicca qui per tutte le combinazioni), perciò si preannuncia un fine settimana ad alta tensione in cui sarà forse l’aspetto mentale ad incidere ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020) Ormai ci siamo, dopo 14 round spalmati su più di otto mesi è arrivato il momento della resa dei conti finale inper decidere chi sarà il Campione del Mondo. L’ultimo atto del campionato si svolgerà sulla pista inedita (per il Motomondiale) di Portimao e sarà valido per la quindicesima edizione del Gran Premio del. Eneasi presenta in Algarve da leader della classifica generale con un buon vantaggio di 14 punti sul britannico Sam, 18 su Lucae 23 su Marco. Questi quattro piloti sonoaritmeticamente tutti in lizza per il(clicca qui per tutte le combinazioni), perciò si preannuncia un fine settimana ad alta tensione in cui sarà forse l’aspetto mentale ad incidere ...

