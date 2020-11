Migranti: Von der Leyen fa appello all’unità dei Paesi Ue, ma tutti fanno orecchi da mercante (Di giovedì 19 novembre 2020) Le accorate, ma temiamo inutili, parole dei due presidenti (si aggiunge anche Sassoli) non riusciranno a convertire la maggioranza degli Stati, nessuno vuole i clandestini che arrivano soprattutto in Italia Leggi su firenzepost (Di giovedì 19 novembre 2020) Le accorate, ma temiamo inutili, parole dei due presidenti (si aggiunge anche Sassoli) non riusciranno a convertire la maggioranza degli Stati, nessuno vuole i clandestini che arrivano soprattutto in Italia

fattoquotidiano : Migranti, Von der Leyen: “Mostrare solidarietà a Italia, Grecia e Spagna per i loro sforzi. Serve un compromesso pe… - FirenzePost : Migranti: Von der Leyen fa appello all’unità dei Paesi Ue, ma tutti fanno orecchi da mercante - imusumarra : RT @fattoquotidiano: Migranti, Von der Leyen: “Mostrare solidarietà a Italia, Grecia e Spagna per i loro sforzi. Serve un compromesso per g… - antobon2 : RT @RaiNews: #Migranti. Von der Leyen: 'Unirsi per soluzione comune, proponiamo piano azione integrazione' - Noe_Urdangaray : RT @fattoquotidiano: Migranti, Von der Leyen: “Mostrare solidarietà a Italia, Grecia e Spagna per i loro sforzi. Serve un compromesso per g… -