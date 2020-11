Macron? Non turba l’asse militare fra Italia e Usa. Parola di Eisenberg e Guerini (Di giovedì 19 novembre 2020) Tra Italia e Stati Uniti c’è “eccellente cooperazione” nel settore aerospazio e difesa. Parola dell’ambasciatore statunitense in Italia Lewis Eisenberg, intervenuto oggi alla presentazione del paper di American Chamber of Commerce in Italy a tema La centralità della relazione transatlantica per il settore Aerospace & Defense. L’ambasciatore ha sottolineato di essere arrivato al quarto — “e presumo ultimo” — anno del suo incarico a Roma ma si è detto certo che “la cooperazione bilaterale” in questo ambito “è importante e continuerà a essere importante. Non soltanto in termini commerciali ma anche di sicurezza”. L’ambasciatore ha poi ricordato le molte, “eccezionali” partnership industriali tra i due Paesi, come quelle che coinvolgono Boeing, Lockheed Martin e Leonardo. Infine, ha voluto esprimere la sua “immensa ... Leggi su formiche (Di giovedì 19 novembre 2020) Trae Stati Uniti c’è “eccellente cooperazione” nel settore aerospazio e difesa.dell’ambasciatore statunitense inLewis, intervenuto oggi alla presentazione del paper di American Chamber of Commerce in Italy a tema La centralità della relazione transatlantica per il settore Aerospace & Defense. L’ambasciatore ha sottolineato di essere arrivato al quarto — “e presumo ultimo” — anno del suo incarico a Roma ma si è detto certo che “la cooperazione bilaterale” in questo ambito “è importante e continuerà a essere importante. Non soltanto in termini commerciali ma anche di sicurezza”. L’ambasciatore ha poi ricordato le molte, “eccezionali” partnership industriali tra i due Paesi, come quelle che coinvolgono Boeing, Lockheed Martin e Leonardo. Infine, ha voluto esprimere la sua “immensa ...

sandrogozi : Un anno fa volevano togliermi la nazionalità perché ero 'amico di Macron' ed un traditore. Oggi leggiamo che c'è ch… - MediasetTgcom24 : Vertice tra Macron, Kurz e Merkel per un Patto ue che fermi il terrorismo islamico: ma l'Italia non è stata invitat… - AnnalisaChirico : Per #Macron ogni falla alle frontiere è un rischio per la sicurezza di tutta l'Ue. Non a caso l'Italia è stata escl… - zazoomblog : Macron? Non turba l’asse militare fra Italia e Usa. Parola di Eisenberg e Guerini - #Macron? #turba #l’asse… - netmail2001 : @oscarguidobaldi @AndreaOrlandosp @GiorgiaMeloni Agevolo....vada a protestare da Macron Orlando, poi ci racconti...… -