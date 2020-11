Luca Argentero, il sogno nel cassetto: "Riproporre un western", quel vecchio pallino (Di giovedì 19 novembre 2020) Eppure un sogno nel cassetto ce l'ha, nonostante abbia fatto quasi tutti in televisione. Luca Argentero, tra gli attori pi belli del cinema italiano, da tempo veste i panni del medico nella fortunata serie tv Rai, intitolata Doc. Ma il suo desiderio sarebbe interpretare un western: la confessione arriva in diretta su RTL 102.5, durante "Non Stop News"- programma condotto da Fulvio Giuliani, Giusi Legrenzi e Pierluigi Diaco. “E'stata un'enorme scommessa vinta a questo punto, perché ormai il parametro di qualità - soprattutto delle serie medical - è quello internazionale. Il grande orgoglio sta nell'essere riusciti a portare su Rai Uno un pubblico abituato a guardare serie internazionali, e non è un caso che DOC sia in onda in Portogallo, in Spagna ed è stata venduta in mezza Europa e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Eppure unnelce l'ha, nonostante abbia fatto quasi tutti in televisione., tra gli attori pi belli del cinema italiano, da tempo veste i panni del medico nella fortunata serie tv Rai, intitolata Doc. Ma il suo desiderio sarebbe interpretare un: la confessione arriva in diretta su RTL 102.5, durante "Non Stop News"- programma condotto da Fulvio Giuliani, Giusi Legrenzi e Pierluigi Diaco. “E'stata un'enorme scommessa vinta a questo punto, perché ormai il parametro di qualità - soprattutto delle serie medical - èlo internazionale. Il grande orgoglio sta nell'essere riusciti a portare su Rai Uno un pubblico abituato a guardare serie internazionali, e non è un caso che DOC sia in onda in Portogallo, in Spagna ed è stata venduta in mezza Europa e ...

repubblica : Luca Argentero e quel monologo diventato inno di un paese che combatte - fanpage : Luca Argentero fa chiarezza sull'acceso scambio di battute con Beppe Fiorello #DocNelleTueMani #gliorologideldiavolo - qn_giorno : #Doc , in onda il gran finale della serie-rivelazione - abbracciamilali : RT @DocNelleTueMani: Le notizie, quelle che ci piacciono tanto!!! ?? Non sappiamo quando, ma sappiamo che il nostro amato DOC tornerà per un… - Onedaymoree : RT @DocNelleTueMani: Le notizie, quelle che ci piacciono tanto!!! ?? Non sappiamo quando, ma sappiamo che il nostro amato DOC tornerà per un… -