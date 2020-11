Legge di Bilancio, Cisl: almeno 600 milioni per rinnovare i contratti o sarà sciopero (Di giovedì 19 novembre 2020) Comunicato Cisl - Il nodo delle risorse finalizzate al rinnovo dei contratti pubblici nel disegno di Legge di Bilancio per il 2021 non poteva certamente essere sciolto nell’incontro del 18 novembre 2020 col Ministero dell’Istruzione, trattandosi di decisione assunta dal Consiglio dei Ministri e già contestata dalla Confederazioni dopo il confronto col premier Conte: la Cisl Scuola ha voluto comunque ribadire l’insufficienza di uno stanziamento al momento inadeguato rispetto all’obiettivo, che resta prioritario, di un riallineamento delle retribuzioni a livello europeo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 19 novembre 2020) Comunicato- Il nodo delle risorse finalizzate al rinnovo deipubblici nel disegno didiper il 2021 non poteva certamente essere sciolto nell’incontro del 18 novembre 2020 col Ministero dell’Istruzione, trattandosi di decisione assunta dal Consiglio dei Ministri e già contestata dalla Confederazioni dopo il confronto col premier Conte: laScuola ha voluto comunque ribadire l’insufficienza di uno stanziamento al momento inadeguato rispetto all’obiettivo, che resta prioritario, di un riallineamento delle retribuzioni a livello europeo. L'articolo .

