(Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov – Scricchiola la pornografia dei malati di Covid, immortalati mentre lottano contro la «fame d’aria» nelle, magistralmentegrafati da qualche professionista o dagli stessi medici. Fanno alzare gli occhi al cielo sempre più persone i piagnistei da passerella dell’infermiera «bona» di turnoche mostra i segni delle mascherine o si fa immortalare esausta mentre dorme appoggiata all’ambulanza. L’impianto iconografico su cui si basa il terrorismo mediatico del virus sta iniziando a stancare, per usare un termine educato. Il giochino della-deterrente, del babau sanitario, del ricatto morale, del «se non ti metti la mascherina i tuoi connazionali muoiono», si sta iniziando a rompere. Del resto, perché il trick dovrebbe funzionare con tutti? Le pubblicità progresso sono mai servite ...

zazoomblog : Le foto-choc dalle terapie intensive hanno rotto (e non funzionano più) - #foto-choc #dalle #terapie #intensive - cdghietta : RT @unoscribacchino: Scariche elettriche ai genitali, stupri di gruppo, pestaggi di donne e bambini, violenze psicologiche, distruzione di… - katun79 : RT @unoscribacchino: Scariche elettriche ai genitali, stupri di gruppo, pestaggi di donne e bambini, violenze psicologiche, distruzione di… - luca_tessitore : RT @unoscribacchino: Scariche elettriche ai genitali, stupri di gruppo, pestaggi di donne e bambini, violenze psicologiche, distruzione di… - GAcquistapace : RT @RosellaLara19: Poliziotti ammassati coi migranti, Meloni massacra Lamorgese. E il caso arriva in Parlamento: la foto choc - Il Tempo ht… -

Ultime Notizie dalla rete : foto choc

Il Primato Nazionale

Davide, sul suo profilo Facebook, sotto una foto, ha scritto: «Sei tutta la mia vita amore mio adesso e per sempre Martina Bonaretti». La famiglia Bonaretti è conosciuta anche nel Suzzarese.Leggi anche > Oroscopo di Paolo Fox della settimana In una foto in bianco e nero Anna Tedesco stringe la mani della madre: “Ho imparato molte cose da te mamma, ma non ho mai imparato a vivere senza di ...