Juventus, il riscatto di Morata già nel 2021: la situazione (Di giovedì 19 novembre 2020) La Juventus potrebbe riscattare Alvaro Morata dall’Atletico Madrid già nel 2021 Il grande inizio di stagione di Alvaro Morata ha lasciato a bocca aperta un po’ tutti, ma non la Juve, che ha sempre creduto che l’attaccante fosse la scelta giusta per il reparto avanzato. Lo spagnolo, arrivato in prestito a 10 milioni, potrebbe essere riscattato già nel 2021. Come spiega Tuttosport, il prestito è rinnovabile per un’altra stagione con riscatto a 35 milioni, ma la Juve potrebbe attuare un altro piano. Versandone 45 in estate, il cartellino sarebbe interamente del club bianconero. La società potrebbe dunque acquistarlo definitivamente già la prossima estate. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Lapotrebbe riscattare Alvarodall’Atletico Madrid già nelIl grande inizio di stagione di Alvaroha lasciato a bocca aperta un po’ tutti, ma non la Juve, che ha sempre creduto che l’attaccante fosse la scelta giusta per il reparto avanzato. Lo spagnolo, arrivato in prestito a 10 milioni, potrebbe essere riscattato già nel. Come spiega Tuttosport, il prestito è rinnovabile per un’altra stagione cona 35 milioni, ma la Juve potrebbe attuare un altro piano. Versandone 45 in estate, il cartellino sarebbe interamente del club bianconero. La società potrebbe dunque acquistarlo definitivamente già la prossima estate. Leggi su Calcionews24.com

