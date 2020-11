Il Festival di Sanremo 2021 slitta ad aprile?

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 19 novembre 2020) La notizia, specie in un momento così complicato nel quale non c’è altra scelta se non quella di vivere alla giornata, va presa con le pinze proprio perché tutto potrebbe ancora succedere. Secondo quanto anticipa TvZoom, il Festival di Sanremo 2021, già rinviato da febbraio a marzo, potrebbe subire un nuovo slittamento, dando il calcio di inizio ai primi di aprile. I motivi, oltre all’emergenza Covid, sarebbero legati anche a una disposizione specifica del Comune di Sanremo, che avrebbe chiesto alla Rai di poter rimandare il Festival in piena primavera, in un periodo in cui, si spera, i numeri saranno più sotto controllo.