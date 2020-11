Gregoraci, ma esiste davvero quell'accordo? E le voci nel backstage del GfVip (Di giovedì 19 novembre 2020) Dentro e fuori la casa del Grande Fratello Vip succede di tutto. La Regina di Roma (così chiamata sui social) si é messa fuori dalla casa di Cinecittà e ha urlato con il megafono il segreto di Elisabetta Gregoraci. Il secondo segreto di Pulcinella (dopo quello di Garko) in quanto ne parlano tutti, si tratta del contratto che avrebbe firmato con l'ex marito Flavio Briatore. Contratto in base al quale la Gregoraci non avrebbe dovuto avere un compagno per almeno tre anni. Ma esiste davvero questo accordo? Inoltre Briatore ha smentito di aver chiesto a Elisabetta di risposarlo. L'ha definita una fake news. *** Nel backstage della GF Vip, Matilde Brandi e Franceska Pepe hanno litigato al punto di arrivare quasi alle mani. A rivelarlo è stato il conduttore del programma, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Dentro e fuori la casa del Grande Fratello Vip succede di tutto. La Regina di Roma (così chiamata sui social) si é messa fuori dalla casa di Cinecittà e ha urlato con il megafono il segreto di Elisabetta. Il secondo segreto di Pulcinella (dopoo di Garko) in quanto ne parlano tutti, si tratta del contratto che avrebbe firmato con l'ex marito Flavio Briatore. Contratto in base al quale lanon avrebbe dovuto avere un compagno per almeno tre anni. Maquesto? Inoltre Briatore ha smentito di aver chiesto a Elisabetta di risposarlo. L'ha definita una fake news. *** Neldella GF Vip, Matilde Brandi e Franceska Pepe hanno litigato al punto di arrivare quasi alle mani. A rivelarlo è stato il conduttore del programma, ...

michelinalandu6 : @GrandeFratello Ma fate pena vi siete venduti alla gregoraci la stanza blu non esiste allora mandate gli altri a ca… - SoyMareluna : La GREGORACI si preoccupa solo che venerdì nn vuole una puntata di merda x lei... Pensa sempre e solo a lei e alla… - PencsHug : RT @nneiviv_: Eligreg esiste nella casa solo per le false speranze che ha dato a Pierpaolo. Anzi dovrebbe ringraziare Selvaggia così contin… - japanlo53852201 : RT @nneiviv_: Eligreg esiste nella casa solo per le false speranze che ha dato a Pierpaolo. Anzi dovrebbe ringraziare Selvaggia così contin… - nneiviv_ : Eligreg esiste nella casa solo per le false speranze che ha dato a Pierpaolo. Anzi dovrebbe ringraziare Selvaggia c… -