Gerry Scotti l'ha scampata bella e sbotta contro i negazionisti: "Lasciamoli un'ora in quella stanzina" (Di giovedì 19 novembre 2020) Una versione totalmente inedita quella di Gerry Scotti dopo il Covid, per il quale fortunatamente le ultime notizie sono assolutamente incoraggianti. Il noto presentatore TV l'ha scampata bella e, secondo la sua testimonianza rilasciata al Corriere ha rischiato seriamente di finire in terapia intensiva dopo essere stato ricoverato. Un'esperienza terribile, che per forza di cose ha cambiato anche la sua percezione nei confronti dei cosiddetti negazionisti del virus, i quali come avrete notato dai nostri approfondimenti, negli ultimi giorni si sono resi protagonisti di gravi episodi di cronaca. Le ultime notizie su Gerry Scotti dopo il Covid e lo sfogo contro i negazionisti

