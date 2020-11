Ferrara: ciclabile lungomare Ostia non si tocca, da Lega e Fdi solo bugie (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma – “La ciclabile sul mare di Roma non si tocca! Lega, Fratelli d’Italia e gente poco seria stanno cercando di fermare il cambiamento. bugie, falsita’ e attacchi continui”. Cosi’ su Facebook il consigliere comunale M5S, Paolo Ferrara. “Per questo ho comprato una grossa catena e un lucchetto- conclude Ferrara- Non ci riusciranno, ma se servira’ sono gia’ pronto ad incatenarmi alla pista per proteggere la bellezza di questa idea. Le macchine che serviranno a cancellare il futuro dovranno passare prima sopra di me”. Leggi su romadailynews (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma – “Lasul mare di Roma non si, Fratelli d’Italia e gente poco seria stanno cercando di fermare il cambiamento., falsita’ e attacchi continui”. Cosi’ su Facebook il consigliere comunale M5S, Paolo. “Per questo ho comprato una grossa catena e un lucchetto- conclude- Non ci riusciranno, ma se servira’ sono gia’ pronto ad incatenarmi alla pista per proteggere la bellezza di questa idea. Le macchine che serviranno a cancellare il futuro dovranno passare prima sopra di me”.

Rinascimentorom : @Paolo__Ferrara Avreste dovuto fare una ciclabile dall' #Eur ad #Ostia ma niente, non avete ancora capito il potenz… - gracco63 : RT @Paolo__Ferrara: Il conducente era positivo all’alcol test e alla guida di una vettura sotto sequestro amministrativo ma per gli sciacal… - agoacciaio : RT @Paolo__Ferrara: E niente continuano a raccontarla come gli conviene. L’informazione con la passione per la pista ciclabile transitoria… - JolietJackBlues : RT @Paolo__Ferrara: E niente continuano a raccontarla come gli conviene. L’informazione con la passione per la pista ciclabile transitoria… - Andrea0606061 : @Paolo__Ferrara Per quanto concerne la ciclabile permangono enormi criticità operative ... la posizione organizzat… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrara ciclabile Ferrara: ciclabile lungomare Ostia non si tocca, da Lega e Fdi solo bugie RomaDailyNews Una ciclabile da milioni di euro Mai inaugurata e inutilizzabile

Come se non bastasse, il tracciato ciclo-pedonale va a interconnettersi con il sottopasso ciclabile che attraversa la strada Romea, che all’altezza del Lido Spina si spinge sino alla stazione di ...

Mobilità ciclabile in sicurezza Due piste saranno rinnovate

gli interventi in programma Nel dettaglio, rientrano nel progetto la risistemazione della sponda arginale vicino alla pista ciclabile di ... dello studio Lumach di Ferrara. Una volta predisposta ...

Come se non bastasse, il tracciato ciclo-pedonale va a interconnettersi con il sottopasso ciclabile che attraversa la strada Romea, che all’altezza del Lido Spina si spinge sino alla stazione di ...gli interventi in programma Nel dettaglio, rientrano nel progetto la risistemazione della sponda arginale vicino alla pista ciclabile di ... dello studio Lumach di Ferrara. Una volta predisposta ...