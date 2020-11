Fermare la tampon tax è un intervento di giustizia sociale

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 19 novembre 2020) Ridurre dal 22% al 5% l’IVA sugli assorbenti è undi. È per questo che con WeWorld chiediamo al Parlamento l’abbattimento dellatax, in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Lo facciamo perché crediamo sia una discriminazione economica che in questo momento storico - durante il quale le donne sono le più colpite dalla pandemia - è ancora più insopportabile. Le donne non possono fare a meno dei prodotti per la protezione dell’igiene femminile, ma questo non deve avere risvolti economici negativi che sono chiaramente discriminatori. È per questo che abbiamo attivato la campagna e la petizione #FermaLaTax che chiede di evitare alle donne la tassazione piena su una categoria di prodotto necessaria ad affrontare ...