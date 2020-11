Eurolega 2020/2021: Cska Mosca sorprende il Bayern, Baskonia supera Panathinaikos (Di giovedì 19 novembre 2020) Serata emozionante in Eurolega di basket. La sfida più equilibrata è quella che si disputa in terra bavarese, dove il Bayern Monaco soccombe nel finale contro i russi del Cska Mosca. 81-89 il punteggio finale, ma quanti ribaltoni nel corso dell’incontro. Tra secondo e terzo quarto, dopo che il primo parziale era terminato sul 17-18 all’insegna del grande equilibrio, i tedeschi vanno avanti di +5 per due volte ed è il massimo vantaggio, ma inesorabile pian piano arriva la rimonta degli ospiti, che raggiungono anche la doppia cifra nella forbice con gli avversari, prima di un finale in cui i padroni di casa provano a riavvicinarsi nel punteggio ma fanno i conti con la gran vena realizzativa di un James da 25 punti. RISULTATI E CLASSIFICHE Successo netto tra le mura amiche per gli spagnoli di Baskonia, ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020) Serata emozionante indi basket. La sfida più equilibrata è quella che si disputa in terra bavarese, dove ilMonaco soccombe nel finale contro i russi del. 81-89 il punteggio finale, ma quanti ribaltoni nel corso dell’incontro. Tra secondo e terzo quarto, dopo che il primo parziale era terminato sul 17-18 all’insegna del grande equilibrio, i tedeschi vanno avanti di +5 per due volte ed è il massimo vantaggio, ma inesorabile pian piano arriva la rimonta degli ospiti, che raggiungono anche la doppia cifra nella forbice con gli avversari, prima di un finale in cui i padroni di casa provano a riavvicinarsi nel punteggio ma fanno i conti con la gran vena realizzativa di un James da 25 punti. RISULTATI E CLASSIFICHE Successo netto tra le mura amiche per gli spagnoli di, ...

