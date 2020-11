Ecco perché il discorso “bisognerebbe picchiarli” non funziona mai (Di giovedì 19 novembre 2020) Dopo un fatto di cronaca che sembra un testo di De Andrè o una novella di Pirandello, gli opinionisti della rete – cioè Brave Persone Democratiche – sono lapidari: “questa gente impara solo con le botte”. Si tratta di quell’adorabile partito secondo il quale la violenza è sbagliata MA, un modo chic per dire che la violenza è sbagliata solo verso di lui. La folla ADORA la violenza. Segui Termometro Politico su Google News Il sangue, l’aggressione, la sopraffazione fisica di qualcuno, attenua le proprie frustrazioni. Vedere un essere umano massacrato di botte, nella mente delle persone per bene, li fa sentire meglio nella propria vita. È lo stesso motivo per cui un popolo di bestie ritardate (il cui nome politicamente corretto è americani) praticano la pena di morte, è lo stesso motivo per cui i bar sport e i social pullulano di sogni sanguinolenti. Le botte e le uccisioni ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 19 novembre 2020) Dopo un fatto di cronaca che sembra un testo di De Andrè o una novella di Pirandello, gli opinionisti della rete – cioè Brave Persone Democratiche – sono lapidari: “questa gente impara solo con le botte”. Si tratta di quell’adorabile partito secondo il quale la violenza è sbagliata MA, un modo chic per dire che la violenza è sbagliata solo verso di lui. La folla ADORA la violenza. Segui Termometro Politico su Google News Il sangue, l’aggressione, la sopraffazione fisica di qualcuno, attenua le proprie frustrazioni. Vedere un essere umano massacrato di botte, nella mente delle persone per bene, li fa sentire meglio nella propria vita. È lo stesso motivo per cui un popolo di bestie ritardate (il cui nome politicamente corretto è americani) praticano la pena di morte, è lo stesso motivo per cui i bar sport e i social pullulano di sogni sanguinolenti. Le botte e le uccisioni ...

